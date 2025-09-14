Haberler

Pakistan ve ABD Arasındaki İkili İlişkiler Güçleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dar ve Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan iki bakan, Pakistan ile ABD arasındaki çok yönlü işbirliğini güçlendirme taahhütlerini yineledi.

Dar ve Rubio, ayrıca ikili ilişkilerin olumlu gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
e-Devlet sil baştan! İşte hayatınızı kolaylaştıracak yeni özellikler

e-Devlet sil baştan! İşte hayatınızı kolaylaştıracak yeni özellikler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel 'bomba' diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var

Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.