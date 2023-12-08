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Pakistan ve ABD, Afganistan'daki Son Durumu ve Göçmenler Konusunu Görüştü

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Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, Afganistan'daki son durumu ve İslamabad yönetiminin sınır dışı etme kararı aldığı düzensiz göçmenler konusunu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, Afganistan'daki son durumu ve İslamabad yönetiminin sınır dışı etme kararı aldığı düzensiz göçmenler konusunu görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen West, Bakan Jilani ve Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asıf Durrani ile bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede Jilani ile West, ikili meseleleri ele alırken, Afganistan halkı için kalkınma ve refahın teşvik edilmesi noktasında ortak yaklaşımların önemine vurgu yaptı.

Afganistan'daki son durumun tartışıldığı görüşmede, İslamabad yönetiminin sınır dışı etme kararı aldığı düzensiz göçmenler konusu da ele alındı.

Pakistan hükümeti, ekimin başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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