Pakistan, Vatandaşlarını Sudan'dan Tahliye Eden Çin'e Teşekkür Etti

İSLAMABAD, 29 Nisan (Xinhua) -- Pakistan, Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olan Çin'e minnettarlığını ifade etti.

İSLAMABAD, 29 Nisan (Xinhua) -- Pakistan, Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olan Çin'e minnettarlığını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında 216 Pakistan vatandaşının, Çin donanmasına ait Weishanhu gemisiyle Port Sudan'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine taşındığını söyledi.

Bakanlık, "Çinli dostlarımıza bu destek ve dostluk jesti için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü sabah saatlerinde başka bir açıklama yayımlayan bakanlık, Port Sudan'daki 97 Pakistan vatandaşının, Cidde üzerinden ülkenin güneyindeki Karaçi liman kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, söz konusu kişilerin Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Cidde'den geldiğini söyledi.

Bakanlık, "Pakistan hükümeti, mahsur kalan Pakistanlıların güvenli şekilde dönüşünü sağlamaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Cuma gününün ilk saatlerinde açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, Pakistan tarafının "Pakistanlıları Sudan'dan getirmek üzere ulaşım sağlayarak bu süreci kolaylaştırmaları için bölgedeki dost ülkelerle" temas halinde olduğunu dile getirmişti.