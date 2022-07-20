Pakistan uyruklu yolcunun üzerinden 50 kaçak cep telefonu bulundu İstanbul Havalimanı'nda Pakistan uyruklu yolcunun üzerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'nda Pakistan uyruklu yolcunun üzerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Dubai'den İstanbul'a 6 Temmuz'da gelen Muhammad Zeeshan, gümrüğe tabi eşyaları olmayanların kullandığı yeşil hattan çıkarak Türkiye'ye giriş yapmak isterken şüphe üzerine İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Söz konusu kişinin üzerinde yapılan aramada, 50 cep telefonu ele geçirildi. "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan hakkında işlem yapılan Muhammad Zeeshan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel İstanbul Havalimanı İstanbul Pakistan Dubai Güncel Haberler

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