Pakistan uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar

Edirne'de cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Pakistanlı Sulman Ali'nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, bir sanık 10 yıl, 2 sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık ise beraat etti.

Edirne'de cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Pakistanlı Sulman Ali'nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, bir sanık 10 yıl, 2 sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık ise beraat etti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Sezer Balıkçı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuklu sanıklar İftkhara Anmed, Syed Muhammad Imran Bukharı ve Zahir Shad ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İftkhara Anmed'in "haksız tahrik altında ihmali davranışla ölüme neden olma" suçundan 10 yıl, sanıklar Zahir Shad ve Syed Muhammad Imran Bukharı'i ise "ihmali davranışla ölüme neden olmaya yardım etme" suçundan 7 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Cuma Özbey ile Sezer Balıkçı'nın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan her türlü şüpheden uzak ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bir evde arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Pakistanlı Sulman Ali'nin 3 Aralık 2020'de arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilmişti.

Ali'nin, öldürüldükten sonra cesedinin battaniyeye sarılıp Edirne'de bir köye bırakıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, maktulle aynı evde yaşayan Molana Ishtıaq Ahmad'ın 17 Aralık 2020'de Pakistan Başkonsolosluğu'na başvurarak, arkadaşının öldürüldüğü ihbarında bulunduğu ifade edilmişti.

Başkonsolosluğun, ihbarı başsavcılığa iletmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanıkların yakalandığı aktarılan iddianamede, 19 Aralık 2020'de Sulman Ali'nin battaniyeye sarılı vaziyette çürümeye başlamış cesedinin bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad'in "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, tutuksuz sanıklar Cuma Özbey ve Sezer Balıkçı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.