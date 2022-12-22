Pakistan- Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü Ankara'da kutlandı

TÜRKİYE ve Pakistan'ın diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıldönümü Ankara'da düzenlenen Pakistan Kültür Gecesi'yle kutlandı.

Pakistan- Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da Kültür Gecesi düzenlendi. Etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Pakistan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlik, Türk müzisyenler ve Türk öğrencilerin şarkılar söylemesiyle devam etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, iki ülke arasındaki ilişkinin 75 yıllık olduğunu, iki millet arasındaki ilişkinin ise cumhuriyetlerin kurulmasının çok ötesine geçtiğini belirterek, "İlişkilerimize, atalarımızdan bize miras kalan ve bizden sonraki nesillere devretmeyi taahhüt ettiğimiz kutsal bir emanet olarak bakıyoruz" dedi. (DHA)