Pakistan: Türkiye'de Deprem Bölgesinden 23 Vatandaşımızı Tahliye Ettik

İSLAMABAD, 9 Şubat (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremin vurduğu bölgeden toplam 23 Pakistan vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Beluç, " Türkiye'deki Gaziantep Üniversitesi'nden 23 Pakistanlı tahliye edilerek Adana'ya yerleştirildi" dedi.

Tahliye edilenlerden 16'sının Pakistan'a getirileceğini, geri kalanının ise İstanbul'a nakledileceğini belirten Sözcü, yıkıcı depremde şu ana kadar herhangi bir Pakistan vatandaşının hayatını kaybetmediğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, Türkiye ve Suriye'deki Pakistan misyonlarının, depremden etkilenen bölgelere yönelik ihtiyaçları belirlemek ve depremden etkilenen Pakistanlılara yardım sağlamak için ilgili makamlar ve Pakistan toplumu ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Sözcü Beluç, Pakistan'ın Türkiye'ye yardım çalışmalarında mümkün olan her türlü desteği sunduğunu ve bunların yardım, kurtarma ve destek ekiplerini içerdiğini ifade etti.