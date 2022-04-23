Pakistan, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Pakistan, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğu gün olan 23 Nisan'ın Türk ve dünya çocuklarına armağan edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken "Çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadesine yer verildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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