Pakistan, TTP ile görüşmesi için Afganistan'a bir heyet daha gönderdi

Pakistan yönetimi, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile barış görüşmelerine ivme kazandırmak için din alimlerinin ardından kabile liderlerinden oluşan heyeti Afganistan'a gönderdi.

Ulusal basındaki haberlerde, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki kabile liderlerinden oluşan 12 kişilik heyetin, Kabil'e hareket ettiği belirtildi.

Pakistanlı din adamlarının Afganistan ziyaretinde Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Muhammed Hasan Ahund'dan TTP ile ikinci bir görüşme ayarlamasını istediği ve kabile liderlerinin de bu kapsamda gönderildiği aktarıldı.

Dawn gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde, TTP'nin Pakistanlı din adamlarına talep listesi verdiği kaydedildi. Haberde, görüşmelerin nasıl geçtiği, talep listesinde nelerin yer aldığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, TTP ile Pakistan arasındaki görüşmelerde Afganistan İçişleri Bakanı Vekili Sıraceddin Hakkani'nin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

TTP'den askeri yetkililerle görüşme vurgusu

Geo News televizyonunun TTP'li kaynaklara dayandırdığı haberde, örgütün kabile liderlerinin gelmesini memnuniyetle karşıladığı ancak herhangi bir yetkisi olmayan bu kişilerin gönderilmesini beyhude bir çaba olarak gördüğü öne sürüldü.

Haberde, TTP'nin karar alma gücüne sahip askeri yetkililerle görüşmek istediği vurgulandı.

Öte yandan Pakistanlı kaynakların ise kabile liderlerinin TTP'nin taleplerinde kabul edilebilir değişiklik yapması için gönderildiğini belirttiği aktarıldı.

Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani başkanlığındaki heyet, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için 25-29 Temmuz'da Kabil'i ziyaret etmişti. Söz konusu heyet, hem TTP hem de Taliban hükümetinin yetkilileriyle görüşmüştü.

TTP'den FATA talebi

TTP, FATA'nın eski statüsüne kavuşturulmasını, askeri birliklerin Hayber Pahtunhva'dan çekilmesini, tüm TTP mensuplarının serbest bırakılmasını ve onlara karşı yasal süreçlerin iptal edilmesini istiyor.

TTP lideri Nur Vali Mesud, 30 Haziran'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FATA'nın Hayber Pahtunhva'dan ayrılması meselesini örgütün en önemli talebi olarak nitelendirmişti.

FATA, 2018'de Hayber Pahtunhva'ya bağlanana kadar Pakistan yasalarının dışında kendi kendini idare eden gri bir yapıdaydı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmadan önce FATA, İngiliz koloni döneminden kalan 150 yıllık FATA Suçlar Düzenlemesi (FCR), aşiretlerin kendi kanunları ve İslamabad'dan atanan bölge valisinin kararlarıyla idare ediliyordu.

Pakistan'dan FATA talebine ret

Pakistan, bazı TTP üyelerini serbest bıraksa da örgütün FATA'nın Hayber Pahtunhva eyaletinden ayrılması teklifini kabul etmedi.

İslamabad, ayrıca TTP'den silah bırakmasını ve Pakistan Anayasası'nı kabul etmesini istiyor.

Pakistan, TTP üyelerinin terör örgütü DEAŞ-H'ye katılımından endişe duyuyor.

The Tribune gazetesinin 7 Temmuz'daki haberinde TTP'nin, terör örgütü DEAŞ-H ile el ele vermesinin yıkıcı sonuçlarının olacağı ve bu sebeple İslamabad'ın TTP ile görüşmeleri başlattığı belirtilmişti.

Barış görüşmeleri

Geçen sene ekimde Taliban'ın teklifiyle İslamabad ile TTParasında barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.