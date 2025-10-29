Pakistan, topraklarındaki terör eylemlerine ağır karşılık vereceğini bildirdi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, topraklarında düzenlenecek herhangi bir terör saldırısının "karşılığının acı olacağını" söyledi.

Pakistanlı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Pakistan'ın kardeş ülkelerin ricası üzerine barışa şans vermek için Afganistan yönetimiyle görüşmelere katıldığını belirten Asıf, öte yandan bazı Afgan yetkililerin açıklamalarını "sinsilik" olarak niteledi.

Asıf, Pakistan'ın, "Afganistan yönetimini tamamen yok etmek ve söz konusu açıklamaları yapan yetkilileri saklandıkları mağaralara geri püskürtmek için tüm silahlarının bir bölümünü dahi kullanmasına gerek olmadığını" savundu.

"Afganistan'ın, kendi halkı için bir mezarlık, tarih boyunca da imparatorlukların oyun alanı olduğu" ifadesini kullanan Asıf, Pakistan'da herhangi bir terör saldırısı düzenlenmesi halinde bu tür maceralara atılanlara verilecek karşılığın "acı" olacağını belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" söylemişti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.