Haberler

Pakistan, topraklarındaki terör eylemlerine ağır karşılık vereceğini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, topraklarında düzenlenecek herhangi bir terör saldırısının "karşılığının acı olacağını" söyledi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, topraklarında düzenlenecek herhangi bir terör saldırısının "karşılığının acı olacağını" söyledi.

Pakistanlı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Pakistan'ın kardeş ülkelerin ricası üzerine barışa şans vermek için Afganistan yönetimiyle görüşmelere katıldığını belirten Asıf, öte yandan bazı Afgan yetkililerin açıklamalarını "sinsilik" olarak niteledi.

Asıf, Pakistan'ın, "Afganistan yönetimini tamamen yok etmek ve söz konusu açıklamaları yapan yetkilileri saklandıkları mağaralara geri püskürtmek için tüm silahlarının bir bölümünü dahi kullanmasına gerek olmadığını" savundu.

"Afganistan'ın, kendi halkı için bir mezarlık, tarih boyunca da imparatorlukların oyun alanı olduğu" ifadesini kullanan Asıf, Pakistan'da herhangi bir terör saldırısı düzenlenmesi halinde bu tür maceralara atılanlara verilecek karşılığın "acı" olacağını belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" söylemişti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.