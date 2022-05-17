Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü - Haberler

Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü
AA - Mehmet Alaca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmada terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 2 yerel komutanının öldürüldüğünü bildirdi.
Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmada terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 2 yerel komutanının öldürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, söz konusu militanların Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerince çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.
Pakistan, TTP militanlarının Afganistan'da saklandığını ve sık sık oradan Pakistan birliklerini hedef alarak saldırılar düzenlediklerini iddia ediyor.
AA / Mehmet Alaca - Güncel