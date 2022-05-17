Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü - Haberler

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Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmada terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 2 yerel komutanının öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmada terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 2 yerel komutanının öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, söz konusu militanların Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerince çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.

Pakistan, TTP militanlarının Afganistan'da saklandığını ve sık sık oradan Pakistan birliklerini hedef alarak saldırılar düzenlediklerini iddia ediyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Veziristan, Afganistan, Pakistan, Terör, Güncel, Haberler

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