Pakistan, Sudan'daki Tüm Vatandaşlarını Tahliye Ettiğini Açıkladı

İSLAMABAD, 3 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan, krizle sarsılan Sudan'da mahsur kalan bütün vatandaşlarını başarılı şekilde tahliye ettiğini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından Salı günü yapılan açıklamada, 1000'den fazla Pakistanlının güvenli şekilde Sudan'dan tahliye edildiği, böylece Sudan'daki tahliye operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Suudi Arabistan ve Çin'e, çatışma bölgesinde mahsur kalan Pakistan vatandaşlarına ülkelerine gönderilmeleri konusundaki yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Cidde ve İslamabad'da bulunan kendi ekiplerimizin yanı sıra Suudi Arabistan ve Çin'in desteğiyle, 1000'den fazla Pakistanlıyı Sudan'dan başarılı ve güvenli şekilde tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, Suudi Arabistan ve Çin'in "önemli yardımlarıyla" gerçekleştirilen tahliye çabalarına övgüde bulundu.

Şerif, Twitter paylaşımında, "Zamanında ve koordineli müdahale sayesinde gerçekleştirilen çalışma, bölgede hakim koşullar göz önüne alındığında kesinlikle üstün gayret gerektiren bir görevdi" dedi.