Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor KARAÇİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Pakistan'da yağmurdan kaynaklanan farklı olaylarda yaklaşık 310 kişi hayatını kaybetti ve 295 kişi yaralandı. KARAÇİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Pakistan'da yağmurdan kaynaklanan farklı olaylarda yaklaşık 310 kişi hayatını kaybetti ve 295 kişi yaralandı. Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı bölgeden insanları tahliye eden kurtarma görevlileri, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı bir bölge görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı yolda ilerleyen araçlar, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı bir bölge görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Xinhua / Güncel Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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