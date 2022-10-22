Pakistan Selden Etkilenen Bölgelerin Rehabilitasyonunda Çinli Uzmanların Tavsiyelerinden Yararlanacak

İSLAMABAD, 22 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) Başkanı İnam Haider Malik, Pakistan'ın selden etkilenen insanların rehabilitasyon sürecinde, ülkeyi ziyaret eden Çinli sel kontrol uzman grubunun tavsiyelerinden yararlanacağını söyledi.

Cuma günü heyetle yaptığı toplantıda konuşan Korgeneral Malik, Pakistan'ın önünde çok büyük bir vazife olduğunu fakat Çinli uzmanların yardımı ve onların tecrübelerinden öğrenilenlerle ülkenin bu sorunu çözmek, bir sonraki yeniden yapılanma ve rehabilitasyon aşamasına yönelik daha iyi şeyler gerçekleştirmek için olağanüstü bir konuma geleceğini ifade etti.

Çin hükümeti tarafından gönderilen 11 uzman, 11 Ekim'de Pakistan'a gelerek 21 Ekim'de Pakistan'daki teftiş ve değişim faaliyetlerini tamamladı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman grubu, hidroloji, meteoroloji, kurtarma ve yardım, afet değerlendirmesi, taşkın kontrol planlaması ve taşkın kontrol yönetimimim de aralarında olduğu altı alanda çalıştı.

Çin heyetinin başkanı Xu Xianbiao, Çin'in sel kontrolü ve afet azaltma konusundaki tecrübelerini paylaştı ve Pakistan tarafına afet yardımı, sel kontrolü ve afet azaltmadaki becerilerde son olarak geliştirdikleri kabiliyetlerin orta ve uzun vadede artırılması için ön tavsiye ve önerilerde bulundu.

Heyet, 15-17 Ekim tarihlerinde teftiş için ülkede selden en kötü etkilenen, güneydeki Sindh eyaletini ziyaret etti.

Heyet Çarşamba günü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve kabinesi ile biraraya gelerek sel sonrasındaki duruma dair izlenimlerini paylaştı.

Şerif, görüşmede Çin'den ülkesine afet yönetiminde yardım etmesini ve bu konuda ülkesinin kendi kendine yetebilir hale getirilmesini istedi.

NDMA'ya göre Pakistan'da bu dönemdeki muson yağmuru ve sel sebebiyle Haziran ayının ortasından beri can kaybı 1.719'a yükseldi, 12.867 kişi de yaralandı.