Pakistan, Savunma Harcamalarını Yüzde 20 Artırdı

Pakistan, Savunma Harcamalarını Yüzde 20 Artırdı
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Pakistan, Hindistan ile yaşanan gerilim nedeniyle 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarını yüzde 20 artırarak 9 milyar dolar olarak belirledi. Ancak toplam bütçe, bir önceki döneme göre yüzde 6,9 azaldı.

Hindistan ile gerilimin yaşandığı Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarına ayrılan bütçe yüzde 20 oranında artırıldı.

Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesi teklifi, başkent İslamabad'daki Ulusal Meclis'e sunuldu.

Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.

62,4 milyar dolarlık bütçe ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 düşürüldü.

2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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