Pakistan, Savunma Harcamalarını Yüzde 20 Artırdı

Hindistan ile gerilimin yaşandığı Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarına ayrılan bütçe yüzde 20 oranında artırıldı.

Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesi teklifi, başkent İslamabad'daki Ulusal Meclis'e sunuldu.

Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.

62,4 milyar dolarlık bütçe ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 düşürüldü.

2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.