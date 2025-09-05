Pakistan Savunma Günü Resepsiyonu Ankara'da Kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan Savunma Günü başkentte resepsiyonla kutlandı.

Pakistan Savunma Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Pakistan Savunma Ataşesi Hava Tuğgeneral İmran Noor, üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Cüneyd, Pakistan tarihinin en önemli günlerinden birini anmak için bir araya gelindiğini söyleyerek "Bugün, 1965 yılında vatanı savunmak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz. Pakistan, kurulduğu ve bağımsızlığını kazandığı 1947 yılından bu yana barış ve huzur politikası izlemiştir. Ne yazık ki 1947'deki bölünmenin tamamlanmamış gündemi nedeniyle yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir sorunu, o bölgenin barış ve refahı için bir diken olarak kaldı." dedi.

Cüneyd, "Bir şehidin ölümü, ulusun hayatı demektir. 1965'te gururlu evlatlarımız da bunu yaptı." diye konuştu.

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında başlayan çatışmaları hatırlatan Cüneyd, "Vurgulamak istediğim şey, Pakistan'ın kimseye karşı kötü niyetli planları olmadığıdır. Barışa ve her ülkenin refahına inanıyoruz. Ancak barış, Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkı kabul edildiğinde mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cüneyd, Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan polisi ve Pakistan halkıyla gurur duyduğunu belirterek "Ve bizler, yetkin kuvvetlerimiz, disiplinimiz, birliğimiz ve birlikte olma ihtiyacımız nedeniyle sayıca dezavantajlı olmamıza rağmen her zaman çok ilerici ve çok başarılı bir şekilde sınavdan geçtik." diye konuştu.

Pakistan ve Türkiye'nin sadece dost değil, aynı zamanda kardeş olduğunu vurgulayan Büyükelçi Cüneyd, "Zaman içinde her sınavında birbirimizin yanında durduk. Birbirimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Özellikle, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu da dahil olmak üzere her forumda Keşmir halkının davasını her zaman gündeme getiren Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a minnettarız. Barış ve savaş zamanlarında bize verdikleri destek için Türk halkına da her zaman minnettarız." dedi.

"Pakistan ve Türkiye, benzeri olmayan kardeşçe ilişkiler içindedir"

Pakistan Savunma Ataşesi Hava Tuğgeneral Noor da Pakistan Savunma Günü'nün 60. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek "Bugün, vatanlarını savunmak için Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin cesur askerlerinin gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlığı anmak için kutlanıyor. Pakistan halkının o gün silahlı kuvvetlerin başarısında sergilediği birlik duygusu ve direnç ruhu, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Noor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Pakistan halkının ve kolluk kuvvetlerinin fedakarlıklarının asla unutulmayacağına ve bu fedakarlıkların tüm zorlukları aşmamız için bize ilham kaynağı olmaya devam edeceğine dair güçlü kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Pakistan ve Türkiye, benzeri olmayan kardeşçe ilişkiler içindedir. İki ülkenin halkları, her geçen gün daha da güçlenen, yüzyıllardır süren tarihi, kültürel, dilsel ve dini bağlarla birbirlerine bağlıdır. Son yıllarda Pakistan ve Türkiye, tüm alanlarda ilişkilerini daha da güçlendirmenin yanı sıra sadece kendi bölgelerinde değil, küresel düzeyde de barış ve güvenliğin sürdürülmesi için üzerlerine düşen rolleri oynamaya devam etmeyi hedeflemektedir."