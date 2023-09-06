Pakistan Savunma Günü Ankara'da kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türk ile Pakistan silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağlarının ve mükemmel işbirliğinin iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkilerinin güçlü bir direği olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türk ile Pakistan silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağlarının ve mükemmel işbirliğinin iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkilerinin güçlü bir direği olduğunu belirtti.

Pakistan Savunma Günü, Büyükelçi Cüneyd'in ev sahipliğinde Ankara'da kutlandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende iki ülke milli marşları okundu ve Pakistan ordusunun Savunma Günü dolayısıyla hazırladığı videonun gösterimi yapıldı.

Cüneyd, törende yaptığı konuşmada, Pakistan'ın her zaman savaşın anlaşmazlıkları çözecek bir yol olmadığı mesajını verdiğini ve yapıcı bir etkileşime, sorunların diyalog ve barış içinde bir arada yaşama yoluyla çözülmesine inandığını söyledi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'in barışı koruma çalışmalarına katkıda bulunan önde gelen ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Cüneyd, ülkesinin 240 milyonluk barışsever, enerjik nüfusuyla ilerlediğini ve geliştiğini kaydetti.

Cüneyd, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını vurgulayarak, "Kötü gününde de Pakistan'ın ve Pakistan halkının yanında yer alan Türk kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gelişen savunma bağları ve mükemmel işbirliği, Pakistan ile Türkiye arasındaki bu stratejik ikili ilişkilerin güçlü bir direğidir ve bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı teşvik etme çabalarına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Gürak ise Türkiye ile Pakistan arasında geçmişe dayanan köklü dostluk ve kardeşlik bağlar bulunduğunu, iki ülkenin her zaman beraber olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Milli Mücadele yıllarında ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda maddi ve manevi olarak Türkiye'ye önemli destekte bulunduğunu anımsatan Gürak, "Maruz kaldığımız büyük deprem felaketinde de (Pakistan) tüm imkanlarıyla yardıma koşarak bir kez daha dostluğunu ve kardeşliğini bize göstermiştir. Türk milleti ve bizler bu fedakarlıkları daima saygı ve minnetle anmaktayız." dedi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki sanayi alanındaki işbirliğine de değinen Gürak, şunları söyledi:

"Savunma ve güvenlik alanındaki tecrübelerimizi Pakistan ile paylaşmak ve Pakistan'ın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek bölgesel ve küresel düzeydeki işbirliğimizi daha da güçlendirecektir. Son yıllarda Pakistan ve Türkiye'nin müşterek gerçekleştirdiği savunma sanayi projeleri geçmişten gelen güçlü kardeşlik bağlarımızı geleceğe daha köklü şekilde taşımak adına önemli anlamlar içermektedir. Bundan sonra da hayata geçireceğimiz yeni projelerle, sınırların ve mesafelerin bizler için yalnızca fiziki olduğunu, kalplerimizdeki dostluğa bir sınır çizilemeyeceğini tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz."

İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin vatan, bayrak ve bağımsızlık uğrunda hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerini minnet ve rahmetle, kahraman gazilerini de şükranla andığını söyleyen Gürak, Pakistan'ın Savunma Günü'nü de kutladı.