Haberler

Pakistan Savunma Bakanı'ndan Afganistan'a Sınır Ötesi Harekat Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad ve Hayber Pahtunhva'daki terör saldırılarının ardından Afganistan'a yönelik sınır ötesi harekat ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Asıf, Afganistan yönetiminin saldırılara karşı gösterdiği tepkinin samimiyetsiz olduğunu söyledi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, dün başkent İslamabad'da ve 10 Kasım'da Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırılarının ardından Afganistan'a yönelik sınır ötesi harekat ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Asıf, katıldığı programda son 2 günde ülkedeki terör saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Asıf, Afganistan yönetiminin, İslamabad'daki ve Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesindeki terör saldırılarından dolayı üzüntüsünü ifade ettiği mesajın "samimiyetin kanıtı" olarak görülemeyeceğini öne sürdü.

Afganistan yönetiminin Pakistan'a "tekrar tekrar saldırdığını" savunan Asıf, Hindistan ve Afganistan'ı uyararak "Pakistan hiçbir zaman askeri girişim başlatmayacaktır ancak hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağız, güç kullanarak karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Asıf, İslamabad ve Güney Veziristan'daki saldırıların ardından "Afganistan içinde sınır ötesi harekat ihtimalinin göz ardı edilemez" olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün, mahkeme binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif saldırıyı şiddetle kınamıştı.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'daki intihar saldırısı ve Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde bulunan okula yönelik terör saldırısı kınanmış ve üzüntü duyulduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Pakistan basınında, İslamabad'daki saldırıyı Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.