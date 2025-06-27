Pakistan Savunma Bakanı: 'Çin ile Dostuz, Kardeşiz'

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Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Çin ile olan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu ve iki ülkenin dostluk ilişkilerini vurguladı. Asıf, Çin'in bölgesel barışa katkı sağladığını ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ülkesinin Çin ile ilişkilerine değinerek, "(Çin ile) Biz dostuz, biz kardeşiz" dedi.

Associated Press of Pakistan (APP) haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

ŞİÖ marjında Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile görüşen Asıf, ŞİÖ'nün barışı teşvik etme ve bölge ülkelerinin kalkınmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

Bölgede son dönemde "istikrarsızlık ve çatışmalara" dikkati çeken Asıf, Çin'in bölgesel gerginliklerin tırmanmasını önleme çabalarından övgüyle söz etti.

Daha sonra gazetecilere konuşan Asıf, görüşmeyi "verimli" olarak niteleyerek, "(Çin ile) Biz dostuz, biz kardeşiz. Karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren konuları tartıştık." ifadesini kullandı.

Asıf, Pakistan'ın Çin ile "sarsılmaz dostluğuna" büyük değer verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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