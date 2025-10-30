Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Afganistan ile görüşmelere yeniden başladıklarını açıkladı

Pakistan'ın, iki ülke arasındaki ateşkes sürecinde arabulucu rol oynayan Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan yönetimi ile görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiği duyuruldu.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Geo News'e yaptığı açıklamada, sınır çatışmalarının ardından ilan edilen ateşkesin detaylarını çalışmak üzere İstanbul'da bulunan Pakistan heyetinin görüşmeleri sürdürmek amacıyla dönüş planını iptal ettiğini ve kalış süresini uzattığını belirtti.

Pakistan'ın, iki ülke arasındaki ateşkes sürecinde arabulucu rol oynayan Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan yönetimi ile görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiğini kaydeden Asıf, Kabil heyetini müzakerelere dahil etmek ve ileriye dönük uygulanabilir bir yol bulmak için çabaların sürdüğünü kaydetti.

Dawn gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de görüşmelere devam etme kararının "barışa bir şans daha vermek" amacıyla alındığı ve görüşmeler sırasında Pakistan'ın "temel talebi" olan "Afganistan'ın teröristlere karşı açık, doğrulanabilir ve etkili adımlar atması" konusuna odaklanılacağı belirtildi.

Afganistan Ulusal Radyo ve Televizyonu (RTA) da taraflar arasındaki görüşmelerin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, dün, topraklarında düzenlenecek herhangi bir terör saldırısının "karşılığının acı olacağını" ifade etmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" söylemişti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.