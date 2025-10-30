Haberler

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Afganistan ile görüşmelere yeniden başladıklarını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın, iki ülke arasındaki ateşkes sürecinde arabulucu rol oynayan Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan yönetimi ile görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiği duyuruldu.

Pakistan'ın, iki ülke arasındaki ateşkes sürecinde arabulucu rol oynayan Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan yönetimi ile görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiği duyuruldu.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Geo News'e yaptığı açıklamada, sınır çatışmalarının ardından ilan edilen ateşkesin detaylarını çalışmak üzere İstanbul'da bulunan Pakistan heyetinin görüşmeleri sürdürmek amacıyla dönüş planını iptal ettiğini ve kalış süresini uzattığını belirtti.

Pakistan'ın, iki ülke arasındaki ateşkes sürecinde arabulucu rol oynayan Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan yönetimi ile görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiğini kaydeden Asıf, Kabil heyetini müzakerelere dahil etmek ve ileriye dönük uygulanabilir bir yol bulmak için çabaların sürdüğünü kaydetti.

Dawn gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de görüşmelere devam etme kararının "barışa bir şans daha vermek" amacıyla alındığı ve görüşmeler sırasında Pakistan'ın "temel talebi" olan "Afganistan'ın teröristlere karşı açık, doğrulanabilir ve etkili adımlar atması" konusuna odaklanılacağı belirtildi.

Afganistan Ulusal Radyo ve Televizyonu (RTA) da taraflar arasındaki görüşmelerin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, dün, topraklarında düzenlenecek herhangi bir terör saldırısının "karşılığının acı olacağını" ifade etmişti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ülkesi ile Afganistan arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde, Kabil yönetiminin diyalog sürecinin başlatılmasının temelini oluşturan ana konudan saptığı gerekçesiyle görüşmelerin "uygulanabilir bir çözüm getirmediğini" söylemişti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Pazar günkü tarihi adım sonrası Erdoğan'dan Beştepe'de kritik zirve
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.