Pakistan Savunma Bakan Asıf, ekonomik problemlerin çözümünün IMF olmadığını söyledi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemine işaret ederek "Uluslararası Para Fonu (IMF) Pakistan'ın problemlerinin çözümü değil." dedi.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemine işaret ederek "Uluslararası Para Fonu (IMF) Pakistan'ın problemlerinin çözümü değil." dedi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Sialkot şehrinde özel bir kolejdeki etkinlikte açıklamalarda bulunan Asıf, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Pakistan'ın iflas edeceğini veya temerrüde düşeceğini öğrenmiş olabilirsiniz. (İflas) Bu, çoktan gerçekleşti. İflas etmiş bir ülkede yaşıyoruz." diye konuştu.

Asıf, istikrarlı bir ülke olmak için kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemli olduğunu vurgulayarak "IMF, Pakistan'ın problemlerinin çözümü değil." ifadelerini kullandı.

Ordu, bürokrasi ve siyasetçilerin bundan sorumlu olduğuna işaret eden Asıf, ülkedeki mevcut durumu, son 70 yılda Anayasa ve hukukun üstünlüğüne çok az değer verilmesine bağladı.

Döviz rezervi 3,19 milyar dolar

Nominal gayrisafi yurt içi hasılası 350 milyar dolar olan Pakistan'da, Merkez Bankasının elinde 3,19 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

Hükümet, IMF ile anlaşmaya varılana kadar temel gıda ve ilaç dışında tüm ithal ürünlerin ülkeye girişini askıya almıştı.

Doları ülkede tutmaya çalışan hükümetin bu politikası sebebiyle Karaçi Limanı'nda binlerce konteyner ülkeye alınamıyor.

Çelik, inşaat ve tekstil başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim yapan fabrikalar, ithalata getirilen kısıtlama sebebiyle operasyonlarını azalttı veya durdurdu.

IMF ile anlaşma

Pakistan ile IMF arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022'de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

Dış borç 274 milyar dolar

Siyasi krizler ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.