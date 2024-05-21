Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütünün Gazze'de "ivedi ateşkes" için çağrıda bulunmasını istedi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Gazze'de "ivedi ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulunmasını talep etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Dar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Dar, "ŞİÖ bu barbarca eylemi açıkça kınamalı ve bu çatışmanın alevleri diğer bölgeleri de sarmadan ivedi ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek ihtilaflı bölgelerin statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve yasa dışı tedbirlerin şiddetle kınanması" gerektiğinin altını çizen Dar, "İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalaması sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 binden fazla Filistinli sivil öldü ve 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi." diye konuştu.

Dar, Orta Doğu'daki sorunun çözümünün "iki devletli" sistemden geçtiğini ifade etti.