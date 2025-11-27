Pakistan Sağlık Bakanı'ndan Türkiye ile Sağlık Alanında İşbirliği Vurgusu

Pakistan Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, Türkiye ile ilişkilerinin, ülkelerinin kuruluşundan beri her zaman çok iyi olduğunu söyledi.

Bakan Kemal, temaslar kapsamında bulunduğu Ankara'da AA muhabirinin iki ülke ilişkileri, Türkiye'deki programı ve Türkiye ile Pakistan arasında sağlık sektöründe olası işbirliği fırsatlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, Pakistan'ın kuruluşundan beri her zaman çok iyi olmuştur." değerlendirmesinde bulunan Kemal, iki ülke halkı ve hükümetleri arasındaki ilişkinin her zaman mükemmel ilerlediğini vurguladı.

Kemal, Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin daha güçlendiğini vurgulayarak bunun iş dünyası, teknoloji transferi ve özel kurumlar arasında da aynı şekilde sürdüğüne işaret etti.

Ülkesinin yaklaşık 240 milyonluk nüfusa sahip olduğunu ve bunun arttığına dikkati çeken Kemal, bu nedenle bu büyük nüfus için sağlık hizmetlerini yönetmenin tüm dünya için fırsat niteliğinde olduğunu belirtti.

Kemal, ülkesinin teknoloji transferi aradığına işaret ederek aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerine insan kaynağı ihraç etme hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

Sağlık alanındaki olası işbirlikleri

Türkiye'de yapılan en iyi uygulamaların Pakistan'a aktarılmasını, aynı şekilde Pakistan'daki iyi uygulamaların da Türkiye'ye ve dünyanın farklı bölgelerine taşınmasını istediklerini söyleyen Kemal, "Türkiye, sağlık sektörü açısından burada çok büyük projeler gerçekleştirdi." dedi.

Kemal, Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlere değinerek Türkiye'de uygulanan başarılı modellerin, ülkesinde de kolaylıkla hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

Pakistan'da yaptıkları iyi işleri temaslarında paylaşacağını anlatan Kemal, görüşmelerinde ülkesinin sağlık sektöründe tüm dünya için sahip olduğu potansiyeli ortaya koyacağını sözlerine ekledi.