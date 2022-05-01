Pakistan Ramazan Bayramı'na 3 Mayıs'ta başlayacak

Pakistan Merkez Ruet-e-Hilal Komitesi Şevval ayı ayının Pakistan'da bugün görülmediğini duyurarak, Ramazan Bayramı'nın 3 Mayıs Salı günü kutlanacağını duyurdu.

Pakistan Ruet-e-Hilal Komitesi'nin ana toplantısı İslamabad'da Diyanet İşleri ve Dinlerarası Uyum Bakanlığı'nda Mevlana Abdul Khabir Azad'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Şevval hilalini görmek için bir araya gelen yetkililer, Şevval ayı ayının bugün görüntülenmediğini belirterek, Ramazan Bayramı'nın 3 Mayıs Salı günü kutlanacağını açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel