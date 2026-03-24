Pakistan, ABD ile İran arasında görüşmelere ev sahipliğine hazır olduğunu duyurdu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı diyalog ve görüşmelere ev sahipliği yapma teklifinde bulundu. Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi için çabaların desteklendiğini vurgulayan Şerif, ABD'den bir heyetin Pakistan'a geleceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların çözümü için görüşmelere ev sahibi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"Orta Doğu'daki savaşın sonlanması için diyaloğun sürdürülmesi yönündeki çabaları" memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şerif, " Pakistan, ABD ve İran arasında fikir birliği şartıyla süregelen çatışmaların kapsamlı çözümü için anlamlı ve kesin görüşmeleri kolaylaştırmak üzere ev sahipliği yapmaya hazırdır ve bundan onur duymaktadır." ifadesini kullandı."

Şerif, paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi de etiketledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirtmiş, olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "1 veya 2 gün içinde" Pakistan'a geleceğini kaydetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
