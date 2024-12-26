Pakistan Ordusunun Hava Saldırısında 51 Kişi Hayatını Kaybetti

KABİL, 26 Aralık (Xinhua) -- Pakistan ordusunun salı gecesi Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinin sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan Afganistan geçici hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Paktika vilayetinin Barmal ilçesinde meydana gelen bombardımanda 51 kişinin hayatını kaybettiğini 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Fıtrat, saldırılarda çok sayıda evin hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.