Pakistan ordusundan eski Başbakan İmran Han'ın suikast iddialarına tepki

Pakistan ordusu, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Pakistan ordusu, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han'ın herhangi bir kanıt sunmadan ileri sürdüğü iddiaların son derece "sorumsuzca ve asılsız" olduğu belirtildi.

Siyasi amaçlar için sansasyonel propaganda ile istihbarat ve askeri yetkililerin geçen yıldan bu yana hedef yapıldığına işaret edilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin bu sahte ve art niyetli açıklamalara karşı yasal hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Han, dün akşam yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.