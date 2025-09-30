Haberler

Pakistan Ordusu, Yerli Üretim Füzeyi Başarıyla Test Etti

Pakistan ordusu, 'Fatah-4' adlı yerli üretim karadan karaya uzun menzilli güdümlü füzenin test atışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Füze, gelişmiş sistemleriyle 750 kilometrelik menzil sunuyor.

Pakistan ordusu, yerli üretim karadan karaya, uzun menzilli güdümlü füzenin test atışının "başarıyla" yapıldığını bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, "Fatah-4" adlı yerli üretilen karadan karaya uzun menzilli güdümlü füzenin gelişmiş havacılık elektronik sistemi ve modern navigasyon sistemiyle donatıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 750 kilometrelik menzili olan füzenin, "yere yakın uçma özelliği sayesinde füze savunma sistemlerinden kaçabildiği ve hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği" ifade edilen açıklamada, test atışının "başarılı" olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
