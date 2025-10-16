Pakistan Ordusu, Taliban'a Yönelik Operasyonlarda 34 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 34 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 13-15 Ekim tarihlerinde eyalette Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Spinwam bölgesindeki çatışmada 18, Güney Veziristan bölgesinde 8 ve Bannu bölgesinde 8 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtilen açıklamada, ülke genelinde de dış destekli terör unsurlarını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla askeri faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı.

Pakistan ordusu, 11 Ekim'de de eyaletin Mohmand, Kuzey Veziristan ve Bannu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda TTP'ye bağlı oldukları ifade edilen 19 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.