Pakistan ordusu: Silahlı kuvvetlere saldıranlar 'askeri yasayla' yargılanacak

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda orduya ait kurumlara saldıranların, "askeri yasalar" kapsamında yargılanacağı bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, kolordu komutanlarının silahlı kuvvetlerin başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir başkanlığında Ravalpindi'de toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, protestolar sırasında orduya ait kurumlara, kişilere ve ekipmana zarar veren kişilerin askeri yasalar kapsamında yargılanmasına karar verildiği vurgulandı.

Ordudan yapılan açıklamada, bu kişilerin askeri mahkemelerde yargılanacağına işaret edilmedi.

Hukukçu İnamur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun açıklamasına atıfta bulunarak suçlanan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanacağını söyledi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise destekçilerinin orduya ait kurumlara saldırdığına yönelik iddiaları reddediyor.

Pakistan'da 2014'te Peşaver'de askeri bir okula yapılan saldırının ardından askeri mahkemelere sivilleri terörle ilgili suçlardan yargılama yetkisi verilmişti.

İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde 9 PTI destekçisi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kamu mülkü ve polis aracına zarar verilmişti.

Han hükümeti, 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.