Pakistan Ordusu Kuzeybatıda 19 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 19 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mohmand, Kuzey Veziristan ve Bannu bölgelerinde militanlara karşı 3 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı oldukları ifade edilen 19 militanın operasyonlarda etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen militanların bu bölgelerde çok sayıda terör eylemine karıştıkları belirtilerek, Hindistan tarafından desteklendikleri öne sürüldü.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.