Pakistan Ordusu, Hindistan Destekli 22 Militanı Etkisiz Hale Getirdi
Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda 'Hindistan destekli' 22 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri, bölgedeki istihbarata dayanarak operasyon gerçekleştirdi.
Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda "Hindistan destekli" 22 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, istihbarat üzerine eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında "Hindistan destekli" 22 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Pakistan ordusu, 25 Kasım'da eyaletin Bannu bölgesinde düzenlenen operasyonda Hindistan destekli 22 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel