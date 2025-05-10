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Pakistan Ordusu, Hindistan'daki S-400 Hava Savunma Sistemi'ni İmha Etti

Pakistan Ordusu, Hindistan'daki S-400 Hava Savunma Sistemi'ni İmha Etti
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Pakistan ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Jalandhar bölgesinde konuşlu S-400 hava savunma sistemini hipersonik füzelerle hedef alarak imha etti. Bu saldırı, Hindistan'a karşı gerçekleştirilen 'Bünyan-ı Marsus' operasyonunun bir parçası olarak duyuruldu ve Hindistan'ın hava savunma stratejileri üzerinde önemli etkileri olabileceği ifade edildi.

İSLAMABAD, 10 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Jalandhar bölgesindeki Adampur'da konuşlu bir S-400 hava savunma sistemini hedef alıp imha ettiğini duyurdu.

Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü düzenlenen hava saldırısının JF-17 platformundan konuşlandırılan hipersonik füzeler kullanılarak gerçekleştirildiği ve hassas güdümlü mühimmatların gelişmiş hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 1,5 milyar ABD doları değerinde olduğu tahmin edilen S-400 hava savunma sisteminin Hindistan'ın en teferruatlı karadan havaya füze sistemlerinden biri olduğu belirtildi.

Xinhua'ya konuşan askeri uzmanlar S-400'ün hedef alınmasının Hindistan'ın bölgedeki hava savunma pozisyonu üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'ne göre saldırı, Pakistan'ın Hindistan'ın sürekli provokasyonlarına yanıt olarak başlattığı ve Hindistan'daki çok sayıda yüksek değerli askeri tesisi hedef almayı amaçlayan beton yapı anlamına gelen "Bünyan-ı Marsus" büyük askeri operasyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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