Pakistan Ordusu, Hindistan'a Ait İHA'yı Düşürdü

İSLAMABAD, 30 Nisan (Xinhua) -- Pakistan ordusu, Hindistan'a ait quadcopter tipi bir insansız hava aracını (İHA) Kontrol Hattı'nda ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Söz konusu İHA, aynı gün içinde düşürülen Hindistan'a ait ikinci İHA oldu.

Xinhua'ya konuşan Pakistan ordu kaynakları, Hindistan'a ait quadcopter Phantom 4 tipi İHA'nın, salı günü Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Poonch bölgesinin Satwal mevkiinde casusluk faaliyetleri yürütürken ordu tarafından engellendiğini belirtti.

Kaynaklar, keşif amaçlı kullanılan İHA'nın, hızla harekete geçen Pakistan ordusu tarafından "menfur görevini" yerine getirmeden önce etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Gün içinde Pakistan kontrolündeki Keşmir'in Bhimber bölgesinin Manawar mevkiinde Hindistan'a ait bir keşif İHA'sı daha etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim devam ediyor. Kontrol Hattı boyunca aralıklarla karşılıklı ateş açıldığı ve küçük silahların ve hava keşif araçlarının kullanıldığı bildiriliyor.