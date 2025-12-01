Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva'da 22 Militanı Etkisiz Hale Getirdi
Pakistan ordusu, Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen operasyonda 22 Hindistan destekli militanın öldürüldüğünü açıkladı. Son bir haftada toplamda 44 militan etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik operasyonda 22 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, 26 Kasım'da istihbarat üzerine eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında Hindistan destekli 22 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Pakistan ordusu, 25 Kasım'dan bu yana 44 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel