Pakistan Ordusu, Hayber Pahtunhva'da 22 Hindistan Destekli Militanı Öldürdü
Pakistan ordusu, Bannu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Hindistan destekli 22 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyon, istihbarat bilgileri doğrultusunda yapıldı.
Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda Hindistan destekli toplam 22 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, istihbarat üzerine eyaletin Bannu bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun çatışmanın ardından Hindistan destekli 22 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20, 20 Kasım'da 30, 21 Kasım'da 13 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Bannu bölgesine 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 8 militanın etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel