Pakistan Ordusu Hayber Pahtunhva'da 15 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki ayrı operasyonda Hindistan destekli 15 "teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), 15-16 Kasım tarihlerinde Hayber Pahtunhva'da operasyonlar düzenlendiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dera İsmail Han bölgesine düzenlenen operasyonda, Hindistan destekli 10 "teröristin" etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Eyaletin Kuzey Veziristan bölgesine düzenlenen ayrı bir istihbarat operasyonunda da 5 "teröristin" öldürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yabancı güçler tarafından desteklenen ve finanse edilen terörizmi ortadan kaldırmak için çalışmalar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20 "teröristin" öldürüldüğünü duyurmuştu.