Haberler

Pakistan Ordusu Hayber Pahtunhva'da 15 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde yürütülen operasyonlarda Hindistan destekli 15 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonların detayları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki ayrı operasyonda Hindistan destekli 15 "teröristin" öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), 15-16 Kasım tarihlerinde Hayber Pahtunhva'da operasyonlar düzenlendiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dera İsmail Han bölgesine düzenlenen operasyonda, Hindistan destekli 10 "teröristin" etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Eyaletin Kuzey Veziristan bölgesine düzenlenen ayrı bir istihbarat operasyonunda da 5 "teröristin" öldürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yabancı güçler tarafından desteklenen ve finanse edilen terörizmi ortadan kaldırmak için çalışmalar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20 "teröristin" öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.