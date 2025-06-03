Pakistan Ordusu, Belucistan'da Hindistan Destekli Militanları Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusu, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen iki operasyonda Hindistan destekli olduğu belirtilen "Fitna al Hindustan" örgütüyle bağlantılı 7 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) internet sitesinden operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Operasyonların Belucistan eyaletinin iki farklı bölgesinde düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Hindistan destekli olduğu belirtilen "Fitna al Hindustan" ile bağlantılı 7 militanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiği bildirildi.