Pakistan Ordusu, Belucistan'da Hindistan Destekli Militanları Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan Ordusu, Belucistan'da Hindistan Destekli Militanları Etkisiz Hale Getirdi
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Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda Hindistan destekli 'Fitna al Hindustan' örgütüyle bağlantılı 7 militanı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Operasyonlarda mühimmat ve patlayıcılar da ele geçirildi.

Pakistan ordusu, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde düzenlenen iki operasyonda Hindistan destekli olduğu belirtilen "Fitna al Hindustan" örgütüyle bağlantılı 7 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) internet sitesinden operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Operasyonların Belucistan eyaletinin iki farklı bölgesinde düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Hindistan destekli olduğu belirtilen "Fitna al Hindustan" ile bağlantılı 7 militanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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