Haberler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 8 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda Hindistan destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda militanlara ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen güvenlik operasyonunda Hindistan destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kalat bölgesinde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Hindistan destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, militanlara ait silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerin de ele geçirildiği aktarıldı.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi, bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler

Şeytani plan! Hayvanlardaki dikiş izlerini gören polis düğmeye bastı
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak