Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen güvenlik operasyonunda Hindistan destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kalat bölgesinde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Hindistan destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, militanlara ait silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerin de ele geçirildiği aktarıldı.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi, bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.