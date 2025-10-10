Pakistan Ordusu, 30 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 Ekim'de 11 askerin hayatını kaybettiği çatışmayla bağlantılı olduğu belirtilen 30 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de çıkan çatışmanın ardından Hayber Pahtunhva'nın Orakzai bölgesinde bir dizi misilleme operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 11 askerin yaşamını yitirdiği çatışmaya karıştığı ve Pakistan Talibanına (TTP) bağlı olduğu belirtilen 30 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede başka militanların olma ihtimaline karşı operasyonların sürdüğü bildirilen açıklamada, "Bu başarılı operasyonlar, menfur eylemin intikamını almış ve başlıca faillerin hesap vermesini sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Operasyon

Güvenlik güçleri, 7 Ekim'de Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva'ya bağlı Orakzai bölgesinde militanların bulunduğu yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, militanlarla çıkan çatışmada, aralarında bir yarbay ve bir binbaşının da bulunduğu 11 asker hayatını kaybetmiş, 19 militan etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.