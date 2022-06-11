Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı - Haberler

Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidar partisi yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti nedeniyle düzenlenen protestolarda 2 kişinin yaşamını yitirmesinden ötürü Yeni Delhi yönetimini şiddetle kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidar partisi yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti nedeniyle düzenlenen protestolarda 2 kişinin yaşamını yitirmesinden ötürü Yeni Delhi yönetimini şiddetle kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, cuma namazının ardından Müslümanların barışçıl protestosuna Hint yetkilerinin sert müdahalesinin güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Açıklamada, Hint yetkililerinin ayrım gözetmeden ve geniş çaplı uyguladığı kaba kuvvet sonucu 2 masum Müslüman göstericinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin de ciddi şekilde yaralandığına işaret edildi. Hint hükümetinin baskıcı Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) ilham alan politikasının azınlıkları ve özellikle Müslümanları "şeytanlaştırmayı" amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'ın Müslümanlara yönelik utanç verici davranışını reddettiği vurgulandı. Açıklamada, Hazreti Muhammed'in onuruna yönelik saldırılara karşı Hint yönetiminden harekete geçmesi istendi. Carkand'daki protestolarda 2 kişi ölmüştü Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 136 kişi de gözaltına alınmıştı. BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Ülkede son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Güncel Haberler

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