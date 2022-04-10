Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler

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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 96 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 526 bin 568'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 820'ye çıktı. Kovid-19 sebebiyle 30 bin 361 kişinin öldüğü Pakistan'da son bir haftadır salgın dolayısıyla yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da şimdiye kadar 243 milyon 111 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 bin 177 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 317 bin 706'ya yükseldi.

15 bin 132 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 128 bin 963 oldu.

Son 24 saatte 21 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 280'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 172 artarak 7 milyon 50 bin 897'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 39 artışla 28 bin 705'e yükseldi.

Ülke genelinde 484 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Haberler

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