Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler

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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 238 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 526 bin 472'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 729'a çıktı. Kovid-19 sebebiyle 30 bin 361 kişinin öldüğü ülkede son 6 gündür salgın dolayısıyla yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da şimdiye kadar 242 milyon 821 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 4 milyon 307 bin 529'a yükseldi.

14 bin 45 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 113 bin 831 oldu.

Son 24 saatte 31 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 259'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 741 artarak 7 milyon 1730'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 28 bin 666'ya çıktı.

Ülke genelinde 489 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Haberler

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