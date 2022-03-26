Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 189 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 523 bin 590'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 30 bin 340'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 85'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 101 bin 81'e yükseldi.

22 bin 324 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 819 bin 299 oldu.

Son 24 saatte 52 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 717'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 47 bin 338 artarak 6 milyon 342 bin 978'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 101 artışla 27 bin 731'e yükseldi.

Ülke genelinde 707 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.