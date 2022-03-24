Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 443 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 522 bin 862'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 484 bin 496'ya çıktı. Pakistan'da 2 yılın ardından salgın sebebiyle ölüm vakası kaydedilmedi.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 bin 483 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 32 bin 435'e yükseldi.

Ülkede, 32 bin 561 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 745 bin 229 oldu.

Son 24 saatte 73 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 535'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 41 bin 38 artarak 6 milyon 198 bin 553'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 122 artışla 27 bin 389'a yükseldi.

Son bir günde 146 bin 500 kişiye virüs testi yapılırken, 51 bin 376 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 916 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.