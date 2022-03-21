Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 303 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 522 bin 191'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 331'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 476 bin 120'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 bin 105 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 3 milyon 993 bin 124'e yükseldi.

28 bin 250 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişilerin sayısı 3 milyon 684 bin 665 oldu.

Son 24 saatte 71 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 400'e ulaştı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 701 artarak 6 milyon 137 bin 317'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 58 artışla 27 bin 196'ya yükseldi.