Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 375 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 521 bin 888'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 1 artışla 30 bin 329'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 475 bin 759'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 341 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 3 milyon 974 bin 19'a yükseldi.

33 bin 347 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 656 bin 415 oldu.

Son 24 saatte 85 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 329'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 39 bin 659 artarak 6 milyon 109 bin 637'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 66 artışla 27 bin 138'e yükseldi.

Son bir günde 101 bin 864 kişiye virüs testi yapıldı, 56 bin 341 kişi taburcu edildi. Ülkede 955 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.