Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 493 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 520 bin 120'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 30 bin 317'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 472 bin 291'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Pakistan genelinde Kovid-19 ile ilgili tüm tedbirlerin kaldırıldığını ancak aşılamanın süreceğini söyledi.

Umar, azalan vakalarla ülkenin artık normale döndüğünü ve Kovid-19 önlemlerinin bu sebeple kaldırıldığını kaydetti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 872 bin 135'e yükseldi.

31 bin 234 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 533 bin 994 oldu.

Son 24 saatte 95 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 994'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 57 bin 922 artarak 5 milyon 922 bin 567'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 163 artışla 26 bin 641'e yükseldi.

Son bir günde 144 bin 935 kişiye virüs testi yapılırken, 57 bin 499 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1140 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.