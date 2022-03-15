Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 473 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 519 bin 627'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 30 bin 313'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 471 bin 288'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 845 bin 601'e yükseldi.

33 bin 872 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 502 bin 760 oldu.

Son 24 saatte 92 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 899'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 50 bin 781 artarak 5 milyon 864 bin 655'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 188 artışla 26 bin 478'e yükseldi.

Son bir günde 157 bin 995 kişiye virüs testi yapılırken, 59 bin 558 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1170 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.