Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 462 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 519 bin 154'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 309'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 470 bin 822'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 535 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 823 bin 571'e yükseldi.

25 bin 356 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 468 bin 888 oldu.

Son 24 saatte 87 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 807'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 32 bin 471 artarak 5 milyon 813 bin 893'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 116 artışla 26 bin 290'a yükseldi.

Son bir günde 72 bin 307 kişiye virüs testi yapılırken, 59 bin 971 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1175 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.